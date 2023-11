Jak tak czytam, to sobie myślę, że kiedy chodziłem do podstawówki to u nas takie rzeczy były na porządku dziennym, przynajmniej raz na miesiąc mieliśmy takie akcje, o których by dzisiaj w ogólnopolskich mediach afery kręcili. Były takie, gdzie jeden drugiemu złamał rękę czy wybił nerkę. O jednym pisali, ale to po lekcjach, włamał się z jakimiś chłopakami do mieszkania i dostał kosę w serce.