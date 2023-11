Też mnie kiedyś tak zestresowali w pracy, że wyszedłem z roboty i tyle mnie widzieli. Jednak wyjście z auta w środku drogi to nowy poziom. Facet pewnie wstydzi się wrócić po tym, co zrobił, szczególnie jeśli małe miasto i wszyscy się znają. Nie popieram, ale znam to uczucie, że już lepiej byłoby zniknąć niż tłumaczyć się każdemu, kto i tak cię nie zrozumie. Bo facet to powinien być twardy, a nie miętki.