Pracowałem kiedyś w ok 20 osobowym zespole, większość mężczyzn, ok 4-5 kobiet, zarobki takie same, zakres powierzonych obowiązków taki sam, najtrudniejszei najbardziej odpowiedzialne prace zawsze wykonywali faceci, nadgodziny jak coś się posypało faceci, ale kasa ta sama. One zawsze nie miały czasu, były zmęczone, umówione na paznokcie czy do lekarza. Gdybym miał własną firmę to nie zatrudniłbym ani jednej bo nawet gdyby faceci kosztowali mnie 20 proc więcej to i tak warto Pokaż całość