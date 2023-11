W Polsce rodzina niszczona jest na trzy sposoby:-medialna nagonka-systemowe dociskanie mężczyzn-społeczna akceptacja nieograniczonego hedonizmu kobiet

Jeśli chodzi o media, to bajka jest ta sama od lat: kobiety mają być singielkami, albo w związku bez dzieci, albo jak już chcą dzieci, to z arabem/murzynem. Ilość par biała + arab/murzyn wobec par biały + arabka/murzynka w mediach ma stosunek ponad 100:1 – i to widać. Nie mówiąc już o innych wariantach związków – przecież są jeszcze południowi Azjaci, Indianie, hindusi… ale nie – główny nacisk kładzie się na białe kobiety z czarnymi mężczyznami/arabami. Z białym facetem „nowoczesna kobieta” może się związać, jeśli będzie to związek otwarty, albo relacja czysto finansowa – najlepiej, gdy wcześniej urodzi dziecko jakiemuś „przyjezdnemu”.

Mężczyzn niszczy się dziś systemowo – począwszy od chemii. W wodzie i jedzeniu przyswajamy ogromne ilości mikroplastiku, który nasz organizm traktuje jak żeńskie hormony – dodatkowo chłopcom zabrania się być agresywnymi, nabuzowanymi testosteronem maszynkami do zabijania, a naciska na to, aby byli cisi, grzeczni i posłuszni. Jeszcze 20 lat temu 17-18letnie „chłopaczki” mogły zapuszczać brody – dziś za to coraz częściej zmagają się z ginekomastią. Możemy zapomnieć o nastolatku, jako o chłopaku z 6pakiem, kilkudniowym zarostem i pewnością siebie – dziś nastolatek to miękka, tłusta klucha z babskimi cycami, która kończąc studia nie będzie nawet mieć „dziewiczego wąsa”. A takie osoby nigdy nie wzbudzą pożądania u płci przeciwnej, a co za tym idzie nie mogą liczyć na związek i założenie rodziny. A gdzie tu jeszcze mówić o całej reszcie – przy spłaszczeniu wynagrodzeń, jakie ma miejsce, mężczyźni nie mogą zaoferować kobietom kompletnie nic.

Tak, jak mężczyzn coraz bardziej się niszczy i dociska, tak kobiety coraz bardziej luzuje. Nie musisz o siebie dbać ani siebie szanować. Na pierwszym roku gównostudiów roztyłaś się +30kg i miałaś 40+ facetów, bo co weekend inna impreza? YOU GO GIRL! Wiele kobiet bezmyślnie bawi się dopóki nie zajdą w ciążę – coraz częściej pierwszego poważnego związku dziewczyny szukają dopiero jako samotne matki… Co jest chyba najsmutniejszym obrazem dzisiejszego społeczeństwa – związki przegrywów z samotnymi matkami. Spłukana finansowo, samotna matka mająca dziesiątki, jak nie setki partnerów za sobą i nieśmiały, niemęski chłopak, który zwiąże się z nią nawet, jeśli całe życie ma „spać na kanapie”…