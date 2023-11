Co to za bzdury? Niczego nie obala, on po prostu stwierdził, że ta teoria nie rozwiąże niczego, na co liczył, czyli połączenia teorii klasycznej Einsteina z teorią cząstek elementarnych, co by pozwoliło przewidzieć zachowania cząstek w bardzo dużej temperaturze, by wyjaśnić m. in. początek wszechświata. Dla niego ta teoria strun nie jest za "piękna" i "szalona" i dla niego, nie rokuje na przyszłość. Dlatego ją porzucił.

Niemniej nie uważa tego czasu za Pokaż całość