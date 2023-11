To co dzieje się w Łodzi to, moim zdaniem, dramat. Miasto jest non stop zatkane, remonty robione zupełnie bez głębszej refleksji.

Chęć sprzedaży ziemi na Retkini kościołowi za 1% wartości, chęć wycinania lasów na Lublinku pod jakieś hale, teraz likwidacja przystanku, który niedawno był oddany do użytku.