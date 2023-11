To nie jest wina strony białoruskiej, że ten człowiek z miniaturki zginął? Czytam, że z wychłodzenia, ok, ale wg. jednego z naszych żołnierzy, z którym był robiony wywiad opublikowany na youtube ci ludzie mogą być zmuszani siłą przez apart białoruski do przeprowadzania tych szturmów etc w ten sposób.