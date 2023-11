Pokaż całość

Chory wogóle jest status świętego. Kościół czytaj urzednicy z za biurka gdzieś kilkaset lat po śmierci Jezusa wymyślili sobie że będzie można się modlić do .... ludzi zmarłych ale z nadanym przez nich statusem świętego. Węźcie takiego https://pl.wikipedia.org/wiki/Jacques_Fesch gościu obijał się całe życie jak kasa się skończyła to zamiast do roboty z bronią dokonał napadu zabił policjanta, zmienił na gorsze życie dzieci i żony tego policjanta. Został skazany na karę śmierci i