Sankcje: bajeczka dla łatwowiernych gojów. Kluczowe części oraz te niemożliwe do zastąpienia idą całkowicie legalnie przez Serię oraz Gruzję.



Centrum serwisowe albo serwis lotniskowy zamówił cześć.. a ona nagle spadła z regału. Koniecznie trzeba zamówić zastępczą, a najlepiej 5.



A co do podrabiania:

Serio wykopki, myślicie że tak łatwo jest upilnować dostawców? Airbus ma dostawców samych tyko śrub z czterech krajów.



Elektronikę w większości składa się ręcznie (aerospace to mega, naprawdę mega Pokaż całość