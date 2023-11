A mi się wydaje, że powinno być odwrotnie. To użytkownik powinien płacić za umieszczenie filmu w sieci. Pierwszy miesiąc gratis a potem jeśli film jest wartościowy to albo na siebie zarobi albo niech spada. Sam widziałem jak ludzie wrzucali streamy po 10 godzin co mają 3 oglądnięcia i to wisi 10 lat w sieci. Po co?