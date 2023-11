Też miałem taki przypadek na wakacjach. Wcześniej parę dni z rzędu korzystałem z jadłodajni gdzie płacisz i dopiero jesz. Z przyzwyczajenia po ostatnich dniach wydawało mi się że zapłacone, dopiero po 30 minutach spaceru zorientowałem się, że przecież nie zapłaciłem.. zadzwoniłem do restauracji a potem do członka mojej rodziny który był akurat w pobliżu i oddał należność. Właściciel był zdziwiony i powiedział że jest jeszcze dobro na tym świecie i to ten Pokaż całość