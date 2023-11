Jak to? Przecież ten #!$%@?łek wykop jest pełen tekstów o zwycięstwach ukaińców. Przecież ruscy stracili już tyle samolotów, czołgów i innego sprzętu, że nie mają czym walczyć.

Wczoraj w tekście o tym, że Korea im dała pociski piaskownicowi spece z wykopu oświadczyli, że nie mają dział, z których mogą strzelać. No a żołnierzy i dowódców to setkami przecież zabijają. Co najmniej jeden sztab zniszczony na tydzień... a tu takie kłamstwa, że ruscy Pokaż całość