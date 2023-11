Przykre, że miałeś do dupy nauczycieli od w-f.Nie zmienia to faktu, że za taki stan rzeczy (niska sprawność fizyczna dzieciaków w stosunku do stanu przed kilkunastu/kilkudziesięciu lat) winę głównie ponoszą rodzice, bo to oni są przede wszystkim odpowiedzialni za przekazywanie odpowiednich wzorców. Szkoła/nauczyciele to drugi plan.