w większości się zgadzam poza ostatnim zdaniem, które jest powtarzanym frazesem że ZUS jest bankrutem, gdyż jest to zwyczajne kłamstwo powtarzane od ponad 30 lat.

Zależy jak na to spojrzeć. Jak 10 lat temu przeciętna emerytura to była ok. 60% przeciętnej pensji w gospodarce to za 10 lat będzie to 40%. Za 30 lat 20%.W ten sposób fakt, bankrutem nigdy nie będzie, ale jest to zwyczajne oszustwo piramidy finansowej