Od kilku dni każdy szpital który podpisał umowy na tzw Dobry Posiłek ma obowiązek wrzucać zdjęcia 2 posiłków oraz jadłospis na 7 dni na swoich stronach. Każdy będzie sobie więc mógł zobaczyć co jest do jedzenia. U mnie z 16zł na 3 posiłki nagle budżet wzrośnie 3 krotnie na osobę. Sam jestem ciekaw jak to zmieni posiłki, bo obiady już dawno nawet kadra je, bo mamy swoją kuchnie i są na prawdę Pokaż całość