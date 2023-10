Realnie to zawsze była ubezpieczyczalnia, a nie urząd pracy. Teraz chyba każdy, nawet żul ma pomoc medyczną, więc chyba i ten "plus" zniknął. No i szkolenia oferują, tylko tak naprawdę np. na wózek widłowy czy prawo jazdy w Polsce powiatowej to kolejka samych znajomków xD. Zaorać ten bezsensowny urząd. Zrobić platformę dla załatwiania szkoleń i tyle.

Jedyni którzy z UP korzystają to Janusze co to różne staże załatwiają, oczywiście bez docelowego zatrudniania