Media jest nazywana IV władzą. Nie jest to przesadzone określenie. Media w rękach złych ludzi mogą wywrócić świat do góry nogami. Na pewno media nie powinny być zależne od zagranicznego kapitału to po pierwsze a po drugie trzeba informacje z nich płynące traktować dość krytycznie i z przymrużeniem oka oraz weryfikować w miarę możliwości. Przyznam się że mam masę włączonych filtrów na wykopie aby jak najmniej polityki do mnie docierało co wynikło Pokaż całość