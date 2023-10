PiS zalegalizował marihuane w Polsce - trzeba tylko zapłacić za konsultacje online 70zł na np zielonytemat.pl i wykupic recepte. Trawa ktora tam jest do wyboru ma widełki +/- 10% więc złapią Was z dowolną marihuaną przez kolejne 30lat to wystarczy powiedzieć że to ta wykupiona. Tyle. Możecie posiadać do 15g - zazwyczaj na tyle daja recepty.