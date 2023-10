Może będziecie zaskoczeni ale czesi są bardzo oporni na nowinki - pracuję w korpo z filią w CZ i jak czasami przyjdzie zapytanie to trzeba szukać najstarszego pracownika firmy który może gdzieś we wspomnieniach z lat 2000-2005 odnajdzie ten produkt. W CZ to nawet lexus ma problem się przebić bo "dziadek jeździł skodą, łojciec jeździł skodą to znaczy jest to dobre i tak być"