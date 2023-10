Tak się składa, że opiniowałem budowę tego radaru. Było to w 2019 roku. W raporcie środowiskowym były błędy. Błędy natury merytorycznej i metodologicznej. Błędy te zostały wytknięte. Natomiast NSA olał sprawę, jako że dla sądu ja jestem śmieciem bez doświadczenia, i odrzucił to co zostało przedstawione jako błędy w dziedzinie pomiarów, matematyki i fizyki.

Ten radar musi tam stanąć.

Ale dla sądu liczy się, że skoro nie jestem matematykiem, to nie mogę Pokaż całość