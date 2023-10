Mieszkam od lat w DE, z racji tego, że mam pod nosem jakieś niskie górki to się po nich szlajam na MTB i to co robią w lasach to jakaś masakra, tną buki na potęgę, jedzie sobie jednego tygodnia pięknym lasem bukowym, a następnego już lasu nie ma. Do tego faktycznie jest problem z kornikiem, tylko nikt nie wspomina, że to przez wcześniejsze wycinki, nasadzenie monokultury i efekty są jakie są. Przykre Pokaż całość