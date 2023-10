zwalniamy wszystkich, wypłacamy potężne odprawy,bo nasi też muszą zarobić...nie ma nigdy żeby fachowość wygrała ze znajomościami czy nepotyzmem.... jeśli by chociaż jedna partia mianowała na prezesa kogoś wykształconego znającego temat,to nowa partia nie musiała by go zwalniać..bo fachowiec to fachowiec-zostaje...a tak karuzela każdy swoję miernoty wsadza na stołki...