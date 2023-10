W końcu ktoś to powiedział. A powiedział to sam prezydent USA. rosja ma cel odbudowy swojej potęgi jaką była po 2 wojnie światowej i zrealizowania odwiecznego marzenia jakim było podbicie całej Europy. Oni będą dążyć do tego cały czas, bo są tym przesiaknieci od wieków. Jedyną możliwością żeby rosja stała się normalna jest żeby zachód przejął władzę w rosji i krok po kroku wybijał im to z głów. To potrwa najprawdopodobniej dekady Pokaż całość