Polska, rok 2024. Spotyka się dwóch Januszy biznesu.

- co tam słychać, jak sprawy?

- a wiesz, ciężko idzie, bo koszty tak wzrosły, że znowu dopłacam do interesu... a nikt się zwolnić nie chce.

- tak samo mam, wiesz... a obniżyłeś im wynagrodzenie do minimalnej?

- obniżyłem, ale dalej przychodzą codziennie do roboty szczęśliwi..

- to weź spróbuj ustawić bramki i pobieraj opłaty za wejście do pracy

