Pisowcy chwla się że za Tuska było duże bezrobocie. To właśnie działania Tuska doprowadziły do tego że bezrobocie z roku na rok malało do 5-6%. To śmieszny pis teraz niszczy ten system wprowadzają coraz to nowe obciążenia dla pracodawców. Pisowcy doprowadza ten kraj na skraj przepaści. Oni niczego nie potrafią zrobić. Sasin Midas jest tego symbolem.