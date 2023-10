Trzeba zmienić sposób w jaki płaci się posłom. Ten system musi być identyczny z tym co mają obywatele. To co boli nas musi boleć ich - inaczej nigdy nie będziemy mieli wspólnego celu. Niech zarabiają bardzo dużo - połowę pensji zabiorą podatki i zostanie im z bardzo dużo, jedynie dużo. Może zaczną myśleć i narzekać na to co my.