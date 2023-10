#!$%@? chyba się wzorują na Polsce. W kółko #!$%@? podatków bo coś jest złe, a jak coś jest dobre to może pomożemy? a taki #!$%@?. Dla mnie sprawa jest prosta:

- jeśli podatek od mięsa to jednocześnie dotowanie zdrowej żywności na warzywach i owocach

- jeśli podatek od aut to jednocześnie dotowanie zbiorkomu

- jeśli zakaz odrzutowców to infra typu TGV

- jeśli zakaz wungla to jednocześnie tani prąd albo tanie elektrociepłownie