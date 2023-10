Według polskich badań, 18% mężczyzn zgłaszało przemoc psychiczna w związku, kobiety 15%. Przemoc fizyczną zgłasza 15% kobiet i 12% mężczyzn. Ale inne badania wykazywały, że ok połowa facetów nie traktuje nie traktuje małej przemocy fizycznej (płaska że, pchnięcia itp) jako przemocy. Gdyby liczyli to tak jak liczą sobie kobiety, wychodzi na to, że faceci częściej padają ofiarą przemocy psychicznej i fizycznej. Ale mówi się tylko o przemocy względem kobiet, bo facetowi to Pokaż całość