Kwintesencja wykopu, przecież co dzwon to zaraz są obrońcy lewego pasa dla tych z naklejką "lubię zapi*rdalać" i dla cip i emerytów na prawym pasie. Wypadki powodują kierowcy a ci są wyjątkowo tępi w naszym kraju, jest garstka tych, którzy mają minimum empatii i rozumu by jeździć w granicach zdrowego rozsądku ale od razu są hejtowani przez sebusiów "szybko i bezpiecznie". Do czasu aż to towarzycho nie pozabija się na drzewach to Pokaż całość