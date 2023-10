U mnie też na jdg co miesiąc co 2,5-3k do ZUSu, umów się do kardiologa czekaj co najmniej pół roku. Składka zdrowotna to po prostu ukryty dochodowy. Było 18% na skali, teraz jest 12%, niby mniej, ale 9% od dochodu składka zdrowotna, czyli faktycznie jest 21%, ale lud usłyszy, że obniżyli podatek i dbają o firmy