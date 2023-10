Bóbr człowiekowi wilkiem.

A tak na serio to te bobrze jamy są nie lada wyzwaniem dla kogoś kto się włóczy wzdłuż rzeki. Nie widać ich bo są przykryte wysoką trawą. Czasem zjeżdżalnia jest "otwarta", czasem "zamknięta". Jak otwarta to lecisz od razu do wody. Jak zamknięta to masz się o co zaprzeć rękami, ale jak wpadniesz to jesteś zaklinowany. Więzi cię ziemia, a od dołu jest woda. Górą raczej nie wyjdziesz.