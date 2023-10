Kilka ciekawych faktów z konstrukcji najnowszych Tesli Y. Tych które opierają się na dużych aluminiowych odlewach (tzw. gigacasting). Wszystko w myśl zasady "Lean Thinking" i głównego motta: "the best part is no part", oraz "the best process is no process". Innymi słowy upraszczaj wszystkie konstrukcje i procesy, będzie taniej, będzie szybciej wyprodukować, będzie mniej rzeczy które mogą się popsuć.



- praktycznie wszystkie elementy pełnią co najmniej dwie różne role,

- wszystko jest Pokaż całość