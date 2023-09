No to właściciel ma problem. Otrzymuje korzyść majątkową w postaci uśmiechu czy też "dzień dobry". Od tego musi odprowadzić podatek- zakładam, że 8%, jeżeli jest Vatowcem. Czyli 0,08 części uśmiechu albo niepełne "y. Ojczyzna to nie kamień. Żreć musi, a biura poselskie i limuzyny się same nie opłacą. Dobry i kawałek "y".