Dlaczego przed wystąpieniem premiera i innych karakanów z pisu nie wyświetlają informacji, że duża część tego co za chwilę zostanie przekazane to kłamstwa i kiełbasa wyborcza?



Różnica taka, że film jest fabularny a nie na faktach, a to co obiecują w zasadzie z każdej strony sceny politycznej to głównie kłamstwa, wzajemne oskarżenia, przerzucanie się winą i właśnie miliony obietnic nie do spełnienia...