W Suwałkach jak była pandemia Covida to pracowników komunalnych wysłano do sprzątania nadbrzeża rzeki Czarna Hańcza. Co 10 metrów była rura spustowa z pobliskich domów( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° ). Na niektórych wioskach nie ma ani jednego szczelnego szamba. Wszystko idzie w glebe.