Cieszy mnie, że konfederacja jest stała. Poglądy ma niezmienne, wiadomo czego od niej się spodziewać jest to swoisty szacunek dla wyborców, bo na co głosowałeś kogo wybrałeś to dalej realizuje ten program. Dajmy na to taka KO to do kogo się odnosi i co się opłaca tak wyglądają jej poglądy xd. Pamiętam jak z obrzydzeniem oglądałem spotkanie tuska gdzieś na śląsku to chyba było jak podlizywał się kobietą i mówił o darmowej Pokaż całość