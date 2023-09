Dziennikarze w imię dobra społecznego powinni publikować kto podpisuje się pod wezwaniami, kto przesł#!$%@?, kto prowadzi czynności. Po zmianie władzy należy zrobić weryfikację czy sprawa miała czy nie charakter polityczny. Jeśli ktoś ślepo wykonywał rozkazy należy go wydalić ze służby bez oprawa do emerytury. To samo tyczy się sędziów i prokuratorów.