Typowy kot domowy który nigdy nie był głodny. Mnie zawsze bawiła kocica która wychowałem. Polowała na myszy i zawsze przynosiła je do mnie by mi je pokazać. Jak zwróciłem na nią uwagę to brała mysze na zewnątrz by ją zjeść. Podobnie robiła jak miała kotki. Przynosiła muszę. Pokazywała ją mi i puszczała koło kotków by się nauczyły polować.