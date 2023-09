Ja tam słyszałem gdzieś w necie, że nie on palnął tym granatnikiem. Podobno mieli na komendzie libację i gość który to odpalił był wynoszony #!$%@? tylnym wyjściem z komendy i przez jakiś czas ustalali wspólną wersję wydarzeń. Niestety padło na komendanta. To by tłumaczyło to, że na początku nie dopuszczali straży do rozpoczęcia akcji oraz, że w mediach Szymczyk tłumaczył, że on jest w tej sprawie ofiarą. Absolutnie chłopa nie bronie. Ale Pokaż całość