Jako nastolatek jeździłem do swojej aktualnej żony na warszawski Marysin Wawerski. W Rembertowie stacjonowali ruskie, a w okolicach pętli autobusowej, w czteropiętrowych blokach, mieszkały ich rodziny. Do dziś pamiętam, jaką mieliśmy bekę, ponieważ w oknach zamiast firanek w połowie wysokości rozciągnięty był sznurek, na którym powieszone były gazety. We wszystkich oknach. XD To bydło opuszczając swoje jednostki wyrywało nawet przewody ze ścian. Zostawiali dosłownie same mury.