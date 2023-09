Panie Areczku dla pana to nie jest samochód prywatny tylko hulajnoga elektryczna, składany rower trzymany na balkonie albo cuchnące sardynkowozy ze zborkomu. Samochód, miejsce parkingowe i samoloty to są dla zarządu. Panie Areczku jak pan się nie dostosujesz to na pana miejsce jest 50mln ukraińców i mld hindusów. A jak się dalej nie podoba to się pana zdekarbonizuje do zera ostatecznie.