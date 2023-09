Już nie mogę się doczekać wyborów. Powiem wam, że wykop, X, fb, o portalach których nie czytam nie wspominając to jest chwilowo jedno wielkie bagno. To jest tak toksyczne, że współczuję ludziom, którzy muszą oglądaćfakty, wiadomości czy co tam ludzie oglądają. Nic, tylko depresja. Najlepszy okres wykopu jest zawsze po wyborach, bo trole mają wolne. Nagle 90% rzeczy na głównej to nie jest najeżdzanie na PiS, PO i Konfę.