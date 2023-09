rozpoczął się kryzys demograficzny w Polsce

͡

º

͜

ʖ

͡

º

moi drodzy, wiecie co ta narracja oznacza? Ano nic innego jak:a) wstep do podwyzszenia wieku emerytalnegob) wstep do masowej imigracji z krajow islamskichc) wszystkie powyzszeOsobiscie stawiam, ze bedzie "c" (