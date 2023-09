To już któryś przypadek że ktoś jest odsyłany od szpitala do szpitala i umiera. Kiedyś sobie pomyślałem że to mógłby być dobry pomysł na scenariusz filmu zemsty. Czyjaś żona, matka jest tak odsyłana i umiera. W mężu, synu, nieudaczniku życiowym, następuje przemiana. Znajduje nowy cel w życiu - zemsta. Mści się nie na lekarzach, ratownikach ale na ich żonach , matkach. W sumie to bym się nie zdziwił gdyby taki film już Pokaż całość