Pisałem i mówiłem o tym setki razy. Jeżeli są takie problemy, a i tak przyjeżdżają do nas imigranci to należy wprowadzić zasadę, że 70-80% (lub więcej) imigrantów którzy mogą się tu osiedlać i wjeżdżać na dłużej, czy nawet do pracy - mają stanowić niezamężne kobiety do 35 r.ż. Bo niestety ostatni spis powszechny pokazał, że jest... tragedia! Licząc ilość mężczyzn-singli do kobiet-singielek, to brakuje tych kobiet ponad 1 milion.