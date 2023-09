Rowerzysta został potrącony na przejściu dla pieszych, mam nadzieję, że zostanie przykładnie ukarany za ten bezprawny atak.

Jeśli to przejście nie było jednocześnie przejazdem dla rowerów, i rowerzysta na nie wjechał a nie wszedł prowadząc rower, to twoim zdaniem nie powinien być pociągnięty do odpowiedzialności?