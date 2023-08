Dokładnie, zboże tańsze o 40-50% niż rok temu. Ale pieczywo drożeje. No cuda!

Ważne że pisowskie świnie, amerykańscy dzierżawcy (ukraińskiej ziemi) i ukraińscy tzw. oligarchowie (przekupni urzędnicy) zarobili na tzw. technicznym zbożu.

Ale ile było gadania, że Afryka głoduje bo Rosja pali plony, blokuje eksport. ehh... Rosja raczej za wiele nie spaliła skoro zasypali nas zbożem. Tylko Afryka głodna, ale kogo to teraz obchodzi - trudno to wykorzystać to panującej narracji.