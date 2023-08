To akurat nie jest niespodzianka, że PiS stara się jak może dojechać na tym wózku festiwalu obietnic aż do wyborów. Po wyborach i tak będzie jazda czy to w wykonaniu PiS i ewentualnego koalicjanta czy kogoś innego przy władzy choć nie spodziewam się, że nagle naród pójdzie po rozum do głowy i zda sobie sprawę, że to co się teraz odwala to tak jednak nie do końca jest OK w stosunku do Pokaż całość