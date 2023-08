Za prędko tych reaktorów nie włączą. Z tego co się orientuję to prętów paliwowych w OBI kupić się nie da, a elektrownie zamykali po wypaleniu zapasu. Gadałem ze znajomym niemiaszkiem o tym całym wygaszaniu, i ku mojemu najwyższemu zdumieniu twierdził że nie zostawiają sobie totalnie żadnej rezerwy strategicznej. Jeśli to miało by być prawdą, to tam naprawdę przy sterze siedzą lekkoduchy.