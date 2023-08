I bardzo dobrze, przecież to jakaś plaga jest z tymi pijanymi kierowcami. Rząd fikoły robi by oduczyć kierowców wsiadania za kółko po % a Ci jak na zlość dalej wsiadają. Mandaty za to jak za zboże, widocznie polacy az tacy biedni nie są skoro ich stac na takie mandaty, ze dalej jeżdża po alkoholu ( - ‸ ლ ) wprowadzić mandat 25 tys euro za jazde po alkoholu i zobaczymy ilu będzie Pokaż całość